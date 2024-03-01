Чекайте на ранній урожай огірків: інструкція з успішного пророщування насіння

Якщо ви хочете насолодитися свіжими огірками вже в травні, UAportal розказав поради, які допоможуть отримати щедрий ранній урожай. Пророщуючи насіння огірків для пересадки в теплицю або парник, ви можете обійти природний цикл росту і першими скуштувати цей чудовий овоч.

Вибір правильного сорту огірків

Вибирайте ранньостиглі сорти, такі як "Платина" або "Гектор", оскільки вони добре підходять для розсадного способу вирощування. Висівайте насіння в невеликі горщики, наприклад, порожні коробки з-під яєць, щоб уникнути необхідності проріджування та спростити процес пересадки.

Оптимальні умови для розсади

Використовуйте добре дренований ґрунт, змішаний з грубозернистим піском, щоб підтримувати збалансований рівень води. Як альтернатива ідеально підійде кокосовий субстрат з нейтральною кислотністю. Висадіть насіння на глибину 0,5 см і переконайтеся, що ґрунт залишається помірно вологим. Поставте горщики на сонячне місце й терпляче чекайте на проростання паростків, яке зазвичай відбувається протягом тижня.

Пересадка

Через 4-5 тижнів, коли саджанці стануть достатньо міцними для висадки у відкритий ґрунт, пересадіть їх у більші горщики. Це дозволить їм розвинути додаткові корені й зміцніти перед остаточною пересадкою. Пам'ятайте, що тривале перебування розсади в горщиках може негативно вплинути на її здоров'я та майбутній урожай, тому дуже важливо вчасно помістити її в теплицю або парник.

Через непередбачуваність весняної погоди, вибір на користь теплиці або парника є розумним. Це гарантуватиме додатковий захист від несприятливих умов та оптимальний ріст ваших огірків.

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