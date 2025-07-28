Смажені пиріжки з картоплею і цибулею: тісто ніжне, начинка щедра, а скоринка – рум’яна й хрумка

Смажені пиріжки - моя слабкість!

Особливо, якщо тісто ніжне, начинка щедра, а скоринка - рум’яна й хрумка.

І маю для вас 3 свої перевірені секрети, які щоразу роблять пиріжки ідеальними:

Використовуйте картопляний відвар замість води

Ніяких яєць та здоби у тісто

Тісто має бути дуже ніжним

А тепер — до рецепту

Складники:

350 г теплої води з-під вареної картоплі

35–40 г цукру

25 г свіжих дріжджів

520–540 г борошна

8 г солі

Олія для смаження — шеф-олія Стожар

Готуємо:

У теплому відварі (до 38 °C) розчиняю цукор і дріжджі. Даю 10 хвилин, щоб активувались.

Додаю просіяне борошно, сіль — замішую тісто. Мені вистачило 500 г. Має бути м’якеньким і злегка липнути до рук. У вас може піти більше борошна, залежить від його якості.

Ставлю в тепле місце на 45 хв. Потім обминаю, даю ще трохи підійти, формую 12 кульок.

сформовані кульки притискаю кілька разів - роблю пласкою. Кладу 50 г начинки (в мене картопля з цибулею), защипую краї, знову трохи притискаю.

Даю ще 10 хвилин на расстойку. Так пиріжки стануть пухкі.

Розігріваю олію до 180 °C. Якщо немає термометра, то киньте шматочок тіста і перевірте як він буде смажитися.

Смажу пиріжки по 1,5 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Виймаю на паперовий рушник.

І смачного!