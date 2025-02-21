Смажені пиріжки з картоплею: хрусткі і смачні

Смажені пиріжки - обожнюю їх.

Коли готуєш з любовʼю точно не буде шкідливим зʼїсти парочку ще теплих та хрустких.

До рецепту:

-350г теплої води чи молока

-35-40г цукру

-20-25г свіжих дріжджів

-520-540г борошна

-10г солі

-Олія для фритюру

Готуємо:

У теплому молоці , не вище 38 градусів, розчинити цукор і дріжджі.

Даю постояти 10 хвилин, щоб активувати дріжджі.

Додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.

Мені знадобилося 520г борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна - це залежить від його якості.

Залишив тісто в теплому місті біля 45 , щоб воно піднялося, обминаю його, даю ще трішки підійти і формую кульки -15-18шт(зале жно від бажаного розміру)

сформовані кульки притискаю декілька разів - роблю пласкими, кладу наверх начинку - в мене просто відварена картопля з маслом, ще дуже смачні з тушкованою капустою чи з гороховим пюре! Обирайте начинку ту, яка подобається саме вам. Начинки беру десь по 40-45 грамів.

формую пиріжки, добре защипую краї, і знов трішки притискаю їх, щоб були більш пласкими. Тут треба дати їм підійти ще хвилин 20 - щоб були пухкі !

Тим часом я підготував олію без запаху, довів її до 180 градусів. Якщо ж у вас ще немає термометра - киньте шматочок тіста у олію і перевірте як він буде смажитися.

Обережно беру кожен пиріжечок і кладу в олію. Обсмажую орієнтовно по 1-1.5хв з кожного боку до красивого румʼяного кольору. Виймаю на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

І смачного!

Можна смажити і з невеликою кількістю олії - тоді трішки по-іншому виглядають вироби, але всеодно дуже смачні

Не робіть тісто занадто рідким - таке тісто прилипає до поверхні і вбирає багато жиру під час смаження.

Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.

Обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.

Тепле місце - може бути духовка зі склянкою окропу.