Зелена огорожа: коли і як висаджувати тую для формування живого паркану

Туя, популярний вибір для ландшафтного дизайну, слугує як естетичним цілям, так і виступає в ролі живої огорожі. UAportal підготував поради для висадки рослини.

Якщо ви плануєте посадити тую, важливо знати найкращий час для цього. В ідеалі їх слід висаджувати навесні, коли температура ґрунту тримається вище 5 градусів тепла.

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Волога має вирішальне значення для успішного укорінення та росту туї. Щоб забезпечити належний полив, розгляньте можливість висаджувати їх під час дощових періодів або будьте готові забезпечити штучне зрошення в разі потреби.

Для ефективної посадки туї слід виконати кілька кроків

Почніть з вибору відповідного місця з достатньою кількістю сонячного світла і вологим ґрунтом. Уникайте ділянок з надмірним скупченням води, оскільки це може зашкодити дереву.

Викопайте яму трохи більшу за кореневу систему туї. Перед тим, як посадити тую в яму, внесіть в ґрунт органічні добрива. Акуратно заповніть яму ґрунтом, забезпечивши належну стабільність, злегка утрамбувавши землю навколо основи дерева.

Щоб сприяти утриманню води та зменшити ріст бур'янів, подумайте про те, щоб розкласти мульчу навколо дерева.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете успішно посадити тую на своєму подвір'ї, щоб створити красивий живий паркан біля будинку.

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