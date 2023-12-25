Здоровий сніданок без зусиль: Лайфхаки для швидкого та поживного початку дня

Відкрийте для себе прості, але ефективні лайфхаки для приготування здорового сніданку без втрати часу та поживної цінності. Чи то приготування вівсянки в баночках, чи то заздалегідь приготований пудинг з насінням чіа або смузі в пакетах – UAportal розповів про корисні варіанти.

Вівсянка

Індивідуальні порції вівсянки в баночках з різноманітними добавками – це швидкий і смачний сніданок. Ці баночки можна приготувати заздалегідь, щоб без зайвих клопотів поснідати вранці, просто додавши гарячої води.

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Пудинг з насінням чіа

Змішавши насіння чіа з молоком та поставивши суміш у холодильник на ніч, ви отримаєте багатий на білки пудинг. Цей поживний сніданок можна приготувати напередодні ввечері, щоб менше витратити часу вранці.

Смузі

Підготуйте морозильні пакети з попередньо порціонованими фруктами та овочами для легкого приготування смузі. Вранці вміст цих пакетів можна змішати з рідиною на вибір, щоб приготувати освіжаючий і корисний сніданок.

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