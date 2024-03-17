Здорове харчування: порівняння поживних властивостей молока та йогурту

Який продукт обрати для щоденного харчування? Щоб отримати максимальну користь, важливо дотримуватись збалансованого харчування. UAportal підготував порівняння поживних властивостей молока та йогурту.

Поживна цінність

Якщо порівнювати продукти за поживністю, то кожен має свої переваги. Молоко є чудовим джерелом кальцію та вітаміну D, що робить його корисним для здоров'я кісток.

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Йогурт, з іншого боку, містить пробіотики, які корисні для здоров'я шлунку. Залежно від харчових потреб, ви можете обрати як молочний, так і кисломолочний продукт. І той, і інший варіант містить поживні речовини.

Вміст білка

Молоко, і йогурт є чудовим джерелом білка. У складі першого міститься велика кількість казеїну та білкової сироватки, які важливі для відновлення тканин.

Аналогічно, кисломолочний продукт також є хорошим джерелом білка. Вміст білкової речовини можна навіть підвищити, якщо обрати грецький йогурт.

Вміст лактози

Молоко відоме своїм природним вмістом лактози, це може бути проблемою для людей з непереносимістю цієї кислоти. З іншого боку, йогурт містить менше такої речовини завдяки процесу ферментації, що робить його більш підходящим варіантом для осіб з підвищеною чутливістю.

Саме тому кисломолочний продукт є кращим за молочний для тих, хто прагне звести до мінімуму споживання у своєму раціоні лактози. Процес закваски зменшує вміст лактози в йогурті.

Засвоюваність

Для деяких людей йогурт може виявитися легше засвоюваним порівняно з молоком, особливо для тих, хто має проблеми з травленням. Пробіотики, присутні в складі кисломолочного продукту, допомагають травленню і сприяють здоров'ю кишківника.

Однак для інших молоко може бути легкозасвоюваним. Тому обирати продукт з точки зору засвоюваності може залежати від індивідуальних уподобань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молоко, щоб воно не псувалось якомога довше.

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