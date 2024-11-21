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Сніданки для пізньої осені, які дадуть енергії на весь день

Анастасія Голобородько

Сніданки для пізньої осені, які дадуть енергії на весь день
Сніданки для пізньої осені, які дадуть енергії на весь день

Зібрала вам кілька сніданків для пізньої осені.

Що будуть нормально налаштовувати старт дня: ситість, цукор крові, апетит на день. Незвично? Ну трохи так. А спробуйте:

• яєшня на щедрій порції вершкового масла зі шпинатом та сезонними лісовими грибами. Чорний шоколад з горішками після)

• "з того що не треба готувати". Солона жирна рибка (оселедець тут), паростки, оливки, 2 види овочів, кімчі, насіння. Грейпфрут до

• спагетті з цукіні з креветками та нутрішнл іст. На оливковій олії. Так щоб взагалі наново цей ранок почався) (це, до речі, топ вечеря)

• лінива яєшня з перепелині з яєць з броколіні. Зверху печінка тріски. Рукола, конопляне насіння. Ківі до

• оладки з цукіні (2 яйця, цукіні, ложка мигдалевого борошна), ікра минтая/тріски. Чіа пудинг на кокосовому після

• смузі боул з веган протеїном, замороженими ягодами, льоном, мʼятою. Під "сорбетом" ягоди, топ - насіння та кокос

• просто сходіть в улюблену кавʼярню з близькими в вихідний, шо хоште оберіть) і погуляйте в парку

Джерело:instagram.com

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