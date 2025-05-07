Сніданок за 5 хвилин: готую щодня

Готую так майже щоранку — просто, швидко і дуже смачно. Спробуйте і ви.

Інгредієнти:

- яйця

- томати

- крем-сир

- спеції (на ваш смак)

- слабосолений лосось

Спосіб приготування:

1. Збиваємо яйця до однорідності

2. Готуємо омлет на сковорідці

3. Нарізаємо томати кружечками, намазуємо їх крем-сиром і викладаємо на омлет

4. Посипаємо улюбленими спеціями та додаємо шматочки слабосоленого лосося.

5. Складаємо омлет навпіл, наче тост — і готово!

Ніжний, ароматний і ситний сніданок за лічені хвилини.