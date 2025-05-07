Сніданок за 5 хвилин: готую щодня
Готую так майже щоранку — просто, швидко і дуже смачно. Спробуйте і ви.
Інгредієнти:
- яйця
- томати
- крем-сир
- спеції (на ваш смак)
- слабосолений лосось
Спосіб приготування:
1. Збиваємо яйця до однорідності
2. Готуємо омлет на сковорідці
3. Нарізаємо томати кружечками, намазуємо їх крем-сиром і викладаємо на омлет
4. Посипаємо улюбленими спеціями та додаємо шматочки слабосоленого лосося.
5. Складаємо омлет навпіл, наче тост — і готово!
Ніжний, ароматний і ситний сніданок за лічені хвилини.