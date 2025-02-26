Заварні тістечка з кремом праліне: стануть вашим улюбленим десертом
Ці тістечка точно стануть вашим улюбленим десертом. Вони не лише смачні, а й прості у приготуванні!
Для тіста:
• Вершкове масло — 75 г;
• Вода — 250 мл;
• Борошно — 125 г;
• Яйця — 2-3 шт.
• Дрібка солі.
Для праліне:
• Цукор — 100 г;
• Горіхи — 100 г.
Для заварного крему:
• Молоко — 300 мл;
• Яйце — 1 шт;
• Кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Для декору:
• Чорний шоколад.
Спосіб приготування:
1. У каструлі змішати масло, сіль і воду, довести до кипіння.
2. Додати борошно, перемішати. Дати охолонути, потім вмішати підбиті яйця.
3. Перекласти тісто в кондитерський мішок, відсадити на деко.
4. Випікати 15 хв при 190°С, потім ще 15-20 хв при 170°С. Після випікання залишити в духовці на 10 хв.
5. На сухій пательні розтопити цукор до карамельного стану, додати горіхи, перемішати.
6. Перекласти масу на пергамент, дати охолонути, потім подрібнити в пасту у блендері.
7. Молоко підігріти до паріння.
8. Окремо змішати яйце з крохмалем, тонкою цівкою влити гаряче молоко, постійно помішуючи.
9. Заварити крем до загустіння, додати праліне, перемішати.
10. Наповнити тістечка кремом, полити розтопленим чорним шоколадом.