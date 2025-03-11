Запіканка з сиром та ягодами: ідеальний десерт
Як зробити випічку ідеальною? Почати з правильних інгредієнтів і надійних помічників на кухні!
Це десерт, що підкорить серце кожного гостя!
Інгредієнти (форма 20 см):
• Тісто філо – 200 г;
• Олія рослинна – для змащування;
• Горіх волоський – 100-150 г;
• Сир кисломолочний – 350 г;
• Вершковий сир – 150 г;
• Яйця – 2 шт;
• Сметана – 150 г;
• Ванільний цукор – 1 пакетик;
• Цукор – 120 г;
• Заморожені ягоди (малина, вишня, полуниця) – 200 г.
Спосіб приготування:
1. Форму застелити пергаментом, тісто філо нарізати смужками, викласти у форму, змащуючи кожен шар олією.
2. Подрібнити горіхи та висипати їх на дно форми.
3. Змішати сир, вершковий сир, яйця, сметану, ванільний цукор і цукор. Перебити блендером до однорідності.
4. Вилити масу у форму, зверху рівномірно розподілити заморожені ягоди.
5. Випікати при температурі 170°С 40-50 хвилин. Дати охолонути перед подачею.