Запечений батат та три начинки до нього
Обожнюю цю солодку картоплю – і фрі, і просто запечену, і ще більше з різними "начинками".
Батат змащую олією, підсолюю і запікаю у фользі при температурі 190°C приблизно 50 хвилин, поки він не стане м’яким.
Перевіряйте готовність шпажкою – великі бульби можуть готуватися трішки довше!
Готовий батат розрізаю не до кінця, додаю шматочок масла та плавлений або твердий сир і виделкою замішую все в однорідну масу.
А тепер зверху викладаю начинки:
Сирний салат:
2 варених яйця
80–100 г твердого сиру
70 г майонезу
Пів зубка часнику
Свіжий кріп
Сіль, перець
Все натираю на тертці та змішую.
Додаю шматочки яскравого DORBLU зверху.
Салат із шинкою:
2 варених жовтки
1 ст. л. гірчиці
Порізаний білок
60 г майонезу
80 г твердого сиру
80 г шинки
Зелена цибуля
Жовтки розтираю з гірчицею, додаю майонез, дрібно нарізані білки та шинку. Натираю сир, змішую все і викладаю шматочки DORBLU зверху.
Смажені гриби:
Смажені гриби (можна з цибулею).
Викладаю гриби на батат і додаю шматочки DORBLU.
Разом із начинкою та шматочками блакитного сиру ставлю в духовку на 2–3 хвилини, щоб страва стала гарячою зверху.
Готово і дуже смачно.
Обійняв.
А ви любите батат?