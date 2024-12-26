Заливний мандариновий пиріг: коли хочеться швидко приготувати щось легке та святкове

Коли хочеться швидко приготувати щось легке та святкове, цей простий рецепт стане у нагоді! А щоб домашня випічка завжди радувала, я використовую борошно від українського виробника.

На форму 26 см:

▫️яйця — 3 шт.

▫️цукор — 200 г + 25 г

▫️олія — 60 г

▫️тепле вершкове масло — 60 г

▫️апельсиновий фреш — 160 г (1-1,5 шт.)

▫️борошно "Хуторок" — 340 г

▫️розпушувач — 10 г

▫️мускатний горіх і цедра

▫️яблука — 2 шт. (~200 г)

▫️мандарини (тверді) — 4-5 шт.

Яйця збиваю з цукром, додаю розтоплені разом у сотейнику теплі масло та олію, перемішую. Додаю цедру одного апельсина і вичавлюю з нього сік. Зверху просіюю борошно та розпушувач, натираю мускатний горіх (приблизно 1/3). Очищую від шкірки та насіння два м’яких яблука, нарізаю невеликим кубиком і додаю до тіста.

На дно форми викладаю пергамент, трохи змащую його маслом і посипаю цукром. Зверху красиво викладаю тонко нарізані мандарини зі шкіркою. Виливаю тісто, розподіляючи його ближче до країв і тонше посередині. При випіканні корж буде підніматися і вирівнюється (це щоб не було високо посередині). Випікаю 45-50 хвилин при температурі 175 градусів. Готовність перевіряю дерев’яною шпажкою — тісто не повинно залишатися на ній.

Виймаю пиріг, даю йому охолонути і перевертаю на тарілку. Можна їсти навіть теплим!

Я ще думав, що можна додати на ще теплий і не перевернутий пиріг трохи цитрусової просочки — буде соковито, як бісквіт у торті!

Для цитрусової просочки:

▫️цукор — 45 г

▫️вода — 110 г

▫️цедра цитрусових

▫️лимонний сік — 10 г

Усе довести до кипіння і процідити.

Смачного! Обіймаю.