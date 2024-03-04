Зазирніть у царство жахів: топ-5 найстрашніших фільмів

UAportal зазирнув у темряву за допомогою спеціально підібраної колекції фільмів жахів, які підкорили глядачів по всьому світу. Ці фільми точно не залишать вас байдужими.

"Сонцестояння"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: жахи, драма, містика

Країна виробництва: США, Швеція

Тривалість: 148 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Арі Астер

Під час літнього відпочинку у Швеції група друзів потрапляє в пастку ідилічних, але дуже зловісних традицій язичницького культу. Головний герой Дані, який бореться з нещодавніми особистими трагедіями, стикається з жахом ритуалів культу, коли свято Івана Купала розкриває своє справжнє, жахливе обличчя.

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"Тихе місце 2"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: жахи, фантастика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік виробництва: 2020

Режисер: Джон Красінські

Після травматичних подій першого фільму сім'я Ебботтів вирушає у невідоме, де тиша продовжує залишатися їхнім притулком від монстрів із гострим слухом. Виявляючи нові загрози та несподіваних союзників, вони незабаром усвідомлюють, що істоти – не єдина небезпека в цьому безлюдному світі.

"Маяк"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: жахи, драма, фентезі

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 109 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Роберт Еггерс

На ізольованому острові двоє доглядачів маяка опиняються замкненими у стані божевілля, спричиненого ізоляцією та старими кошмарами. У міру того, як реальність стає тоншою, стародавній маяк і його обтяжливе світло чинять надприродний вплив, переплітаючи міф і втрату здорового глузду.

"Спадковість"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: жахи, драма, містика, таємниця

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Арі Астер

Після смерті бабусі Ґремів починає розкриватися низка зловісних таємниць, які накладають на них невідворотне прокляття. Героїня Тоні Коллетт бореться з наростаючим жахом, оскільки її діти демонструють дедалі дивнішу поведінку, натякаючи на темну спадщину, що передається з покоління в покоління.

"Воно 2"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: жахи, фентезі, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 169 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Енді Мушіетті

Клуб невдах повертається до Деррі, щоб перемогти свого заклятого ворога дитинства Пеннівайза, який з'являється з мстивою люттю через 27 років. Їхнє возз'єднання розплутує давно пригнічені страхи і об'єднує їх проти підступного клоуна, в той час як вони протистоять жахам, які формують їхнє спільне минуле.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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