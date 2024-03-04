Зазирніть у царство жахів: топ-5 найстрашніших фільмів
UAportal зазирнув у темряву за допомогою спеціально підібраної колекції фільмів жахів, які підкорили глядачів по всьому світу. Ці фільми точно не залишать вас байдужими.
"Сонцестояння"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: жахи, драма, містика
Країна виробництва: США, Швеція
Тривалість: 148 хвилин
Рік виробництва: 2019
Режисер: Арі Астер
Під час літнього відпочинку у Швеції група друзів потрапляє в пастку ідилічних, але дуже зловісних традицій язичницького культу. Головний герой Дані, який бореться з нещодавніми особистими трагедіями, стикається з жахом ритуалів культу, коли свято Івана Купала розкриває своє справжнє, жахливе обличчя.
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"Тихе місце 2"
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: жахи, фантастика, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік виробництва: 2020
Режисер: Джон Красінські
Після травматичних подій першого фільму сім'я Ебботтів вирушає у невідоме, де тиша продовжує залишатися їхнім притулком від монстрів із гострим слухом. Виявляючи нові загрози та несподіваних союзників, вони незабаром усвідомлюють, що істоти – не єдина небезпека в цьому безлюдному світі.
"Маяк"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: жахи, драма, фентезі
Країна виробництва: США, Канада
Тривалість: 109 хвилин
Рік виробництва: 2019
Режисер: Роберт Еггерс
На ізольованому острові двоє доглядачів маяка опиняються замкненими у стані божевілля, спричиненого ізоляцією та старими кошмарами. У міру того, як реальність стає тоншою, стародавній маяк і його обтяжливе світло чинять надприродний вплив, переплітаючи міф і втрату здорового глузду.
"Спадковість"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: жахи, драма, містика, таємниця
Країна виробництва: США
Тривалість: 127 хвилин
Рік виробництва: 2018
Режисер: Арі Астер
Після смерті бабусі Ґремів починає розкриватися низка зловісних таємниць, які накладають на них невідворотне прокляття. Героїня Тоні Коллетт бореться з наростаючим жахом, оскільки її діти демонструють дедалі дивнішу поведінку, натякаючи на темну спадщину, що передається з покоління в покоління.
"Воно 2"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: жахи, фентезі, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 169 хвилин
Рік виробництва: 2019
Режисер: Енді Мушіетті
Клуб невдах повертається до Деррі, щоб перемогти свого заклятого ворога дитинства Пеннівайза, який з'являється з мстивою люттю через 27 років. Їхнє возз'єднання розплутує давно пригнічені страхи і об'єднує їх проти підступного клоуна, в той час як вони протистоять жахам, які формують їхнє спільне минуле.
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