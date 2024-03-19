Навіщо під час прання одягу додавати крохмаль

Корисні підказки, надані досвідченими домогосподарками, можуть забезпечити ефективне та безпечне використання крохмалю у пранні. UAportal підібрав для вас декілька цінних порад.

Крохмаль при пранні шовку

Коли справа доходить до прання шовкових речей, використання крохмалю може бути корисним, якщо робити це правильно. Досвідчені господині рекомендують розводити його в холодній воді перед додаванням у пральну машину, щоб уникнути утворення грудочок.

Крім того, для більш контрольованого нанесення можна використовувати розчин безпосередньо на виріб за допомогою пульверизатора. Після прання прополощіть виріб у холодній воді, щоб повністю видалити крохмаль, а потім дайте йому висохнути на повітрі або обережно пропрасуйте.

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Для видалення стійких плям

Крохмаль може бути ефективним засобом для усунення складних забруднень з одягу. Для боротьби з окремими плямами можна змішати крохмаль з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста, і нанести її безпосередньо на пляму.

Дайте суміші висохнути, а потім обережно струсіть надлишки перед тим, як випрати річ у звичайному режимі. Якщо пляма особливо в'їлася або важко виводиться, нанесіть крохмальний клейстер і залиште його на тривалий час. Цей час дозволить засобу проникнути в забруднення і розщепити його.

Для делікатних тканин

Використовуючи крохмаль для делікатних тканин, таких як мереживо або прозорі матеріали, будьте обережні. Рекомендується спочатку протестувати невелику непомітну ділянку, щоб переконатися, що крохмаль не призведе до знебарвлення або пошкодження.

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