Навіщо класти постільну білизну в морозильну камеру: дивовижний трюк

У спекотні літні місяці врятуватися від спеки може бути непросто, особливо вночі, коли так хочеться спокійного сну. Якщо у вас немає кондиціонера або ви не наважуєтеся ним користуватися, щоб не застудитися, UAportal хоче поділитися чудовим лайфхаком.

Для цього лайфхаку вам знадобляться:

– Постільна білизна

– Морозильна камера

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Як досягти прохолоди під час сну у спекотну погоду

Метод настільки ж простий, наскільки й ефективний. Перед тим, як лягти спати, просто покладіть простирадло і наволочку в морозильну камеру. Бажано заздалегідь покласти їх у поліетиленовий пакет, щоб їх було легше дістати.

Дайте постільній білизні охолонути в морозильній камері приблизно 10-15 хвилин, щоб накопичити прохолоду. Після цього дістаньте їх і застеліть ліжко. Постільна білизна збереже цю освіжаючу прохолоду, і ви спокійно поринете у спокійний сон. Що робить цю техніку ще кращою, так це те, що вона забезпечує приємну прохолоду без будь-якої вологи.

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