Навіщо фольга під час прасування: ефективний лайфхак

Прасування може забирати багато часу, але чи знали ви, що алюмінієва фольга, яка часто використовується на кухнях, може прискорити цей процес? UAportal розповідає, як використовувати фольгу для спрощення процедури прасування за допомогою цих простих порад:

1. Зніміть чохол з прасувальної дошки

Підвищіть ефективність, злегка змінивши прасувальну дошку. Почніть зі зняття спеціального чохла з прасувальної дошки.

2. Покладіть фольгу

Покладіть аркуш фольги прямо на поверхню прасувальної дошки. Переконайтеся, що блискуча сторона фольги спрямована вгору для досягнення найкращого результату.

Читайте також: Як випрасувати постільну білизну без праски: дієвий метод

3. Одягніть чохол

Покладіть річ, яку хочете попрасувати, на фольгу. Потім одягніть чохол на дошку.

4. Переваги світловідбивання

Срібна фольга відбиває тепло праски, ефективно розпрасовуючи ваші штани або спідницю одним швидким рухом.

5. Захист від нагару

Хвилюєтеся, що потемніла підошва праски може забруднити ваш одяг? Захистіть його, загорнувши праску у фольгу так, щоб блискуча сторона безпосередньо контактувала з тканиною.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!