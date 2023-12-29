Навіщо додавати оцет під час прання: Лайфхаки досвідчених господинь

Підтримання чистоти одягу – важливий аспект ведення домашнього господарства. Хоча часто достатньо якісного прального порошку, UAportal розповідає про дієвий лайфхак – додавання столового оцту до процедури прання.

Збереження білого кольору

Однією з важливих проблем є збереження первісного відтінку білих тканин. Навіть при використанні високоякісного відбілювача, досягти візуально привабливого результату, одночасно дбайливо доглядаючи за тканиною, часто буває складно.

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Оцет – розумна альтернатива відбілювачу. Багато кмітливих господинь додають оцет до звичайного прального порошку, оскільки він доповнює його миючі властивості і допомагає зберегти первозданну білизну тканини.

Усуває неприємні запахи

Іноді одяг настільки просочується стійкими запахами, що стандартний цикл прання не може вирішити проблему. У таких випадках невелика кількість оцту може творити чудеса. Додавання його під час прання усуває неприємні аромати, гарантуючи, що речі будуть пахнути свіжістю та чистотою.

Збереження кольору

Оцет корисний не лише для білих речей, але й для одягу яскравих відтінків. Приготувавши розчин з оцту і води, ви можете замочити кольорові речі приблизно на 20 хвилин, перш ніж прати у пральній машині. Оцтовий розчин ефективно допомагає зберегти первісну яскравість яскравих тканин.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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