Навіщо аспірин додавати до прання одягу: Цікаві лайфхаки

Аспірин стає в пригоді не лише як засіб від головного болю. UAportal розповідає, що він може допомогти позбутися основних проблем, що виникають під час прання.

Відбілювання білизни

Дві таблетки аспірину потрібно розчавити і розчинити в мисці з теплою водою. Замочіть білий одяг у цьому розчині щонайменше на 30 хвилин. Аспірин ефективно відбілить білизну і видалить будь-яке пожовтіння або зміну кольору. Після одяг слід випрати у звичайному режимі.

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Виведення плям

Для стійких плям на одязі, особливо на делікатних тканинах, розчавіть таблетку аспірину і зробіть з неї пасту, додавши кілька крапель води. Нанесіть пасту безпосередньо на пляму і залиште приблизно на 15 хвилин.

Потім обережно потріть тканину, щоб аспіринова паста проникла в пляму. Після цього одяг можна прати як зазвичай, а аспірин допоможе вивести пляму, не пошкодивши тканину.

Освіжаємо тканини

Щоб освіжити рушники або постільну білизну, додайте кілька таблеток аспірину в миску з теплою водою. Аспірин допоможе нейтралізувати неприємні запахи і залишить тканини пахнути свіжістю. Цей метод ідеально підходить для речей, що зберігаються в шафах або шухлядах, даючи текстилю нове життя з мінімальними зусиллями.

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