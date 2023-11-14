Виходимо за межі кулінарії: нетипові способи використання куркуми

Як використовувати куркуму в побуті

UAportal з'ясував, що куркума – це набагато більше, ніж просто кухонний продукт. Розповідаємо про несподівані способи використання ароматної спеції в побуті.

Куркума як інгредієнт для догляду за шкірою

Щоб зберегти молодість шкіри, робіть домашні маски з куркумою. Змішайте куркуму з водою та нанесіть на очищену шкіру на 20 хвилин. Повторюйте процедуру двічі в тиждень.

Також куркума допомагає в боротьбі з висипаннями. Точково нанесіть приправу на прищі для швидшого усунення недоліків шкіри.

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Куркума як барвник

Здивуйте родину цікавими стравами. Додайте невелику кількість куркуми в киплячу пасту для отримання приємного жовтого кольору. Куркуму також можна використовувати для фарбування яєць.

Допомога куркуми при застуді

Куркомою можна лікувати перші симптоми застуди. Зробіть корисний напій, додавши в кип'яток рівні пропорції куркуми та імбиру. Такий чай допоможе подолати нежить.

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