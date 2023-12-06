Ви здивуєтесь: п'ять психологічних фактів про людину

Психологія залишається загадковою галуззю, де фахівці здатні розшифровувати дії та емоції людей на основі їхньої поведінки. UAportal розповідає цікаві факти про психологію людини.

1. Людський розум має здатність утримувати в пам'яті до чотирьох об'єктів у будь-який момент часу. Більше того, наша ментальна здатність зберігати інформацію обмежена дев'ятьма елементами. Більшість інформації перебуває в нашій короткочасній пам'яті, що триває максимум тридцять секунд. Повторний вплив певних елементів зміцнює їхню позицію в нашій свідомості.

2. Цікаво, що підхід мозку до читання не такий простий, як можна було б подумати. Навіть коли ми стикаємося з переплутаним набором літер, ми можемо зрозуміти текст. Це відбувається тому, що наш мозок надає пріоритет першій та останній буквам слова, в той час як решта може існувати в невпорядкованому вигляді.

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3. Утримувати увагу протягом тривалого часу виявляється складним завданням, навіть якщо ви занурені в захоплюючу тему. Приблизно через сім хвилин, незалежно від наших намірів, увага природно слабшає. Щоб запобігти цьому, необхідно робити перерви.

4. Мріяти – невід'ємна частина людської природи. Психологи вважають, що значна частина нашого часу, близько 30%, витрачається на мрії. Крім того, ті, хто часто вдається до образного мислення, як правило, володіють підвищеними творчими здібностями.

5. Процес формування звички вимагає часу і наполегливості. Фахівці виявили, що для закріплення звички зазвичай потрібно щонайменше 66 днів. Причому людям, які прагнуть виробити звичку займатися спортом, потрібно ще більше часу, оскільки для цього зазвичай потрібно в півтора раза більше часу, ніж зазвичай.

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