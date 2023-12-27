Ви здивуєтесь: П'ять цікавих фактів про астрономію

Астрономія, цікава та важлива галузь знань, на жаль, залишається відсутньою у навчальних програмах деяких шкіл. Тим не менш, вона відкриває вікно для вивчення навколишньої галактики і дає можливість глибше зрозуміти безмежність Всесвіту, в якому ми живемо. UAportal підготував кілька цікавих фактів про цю науку.

Неправильно трактовані канали на Марсі

Поняття каналів на Марсі виникло через неправильне тлумачення італійського астронома Скіапареллі. Він використовував слово "канал" для позначення природних каналів, таких як русла рік або каньйони.

Проте в англійському перекладі було використано слово "canals", що стосується виключно штучних каналів. Отже, колосальний марсіанський кратер розміром приблизно 400 на 460 км тепер має ім'я Скіапареллі, увічнюючи його внесок.

Зміна клімату на Землі

Хоча відстань Землі від Сонця змінюється протягом року, це мало впливає наш клімат. Основним чинником сезонних змін є ухил земної осі. Отже, коли у Північній півкулі зима, у Південній – літо. Дивно, але для того, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок, астрономії знадобилося чимало часу.

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Випадкова назва "Теорії Великого вибуху"

Цікаво, що назва "Теорія великого вибуху" виникла з промови критика, а не одного з її шанувальників. Однак резонансна назва знайшла відгук серед шанувальників астрономії і згодом набула широкої популярності.

Стародавня астрономічна допитливість

Стародавні цивілізації демонстрували неабиякий інтерес до астрономії, про що свідчать реліквії, яким понад тисячу років – вони з'явилися раніше єгипетських пірамід. Слід згадати, зокрема, культовий Стоунхендж в Англії, який є свідченням їх захоплення астрономією.

Відкриття великого космосу

Лише на початку 20 століття астрономи зрозуміли, що наша Сонячна система є крихітною частиною величезної галактики, яка існує серед багатьох інших.

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