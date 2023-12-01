Ви точно про це не знали: п'ять цікавих фактів про Австралію

Австралія – країна настільки від нас далека, що цей факт – єдине, що про неї відомо більшості українцям. UAportal підготував підбірку цікавих фактів про цю загадкову країну.

Європейське географічне відкриття

Австралійський континент, який спочатку називали Новою Голландією, був відкритий європейцями в 17 столітті. Однак голландські дослідники так і не приступили до освоєння новознайденої території.

Обмеженість водних ресурсів

Посушливий клімат Австралії спричинив офіційні обмеження на використання води. Наприклад, полив трави і доріжок, а також наповнення басейнів заборонено з 10 ранку до 4 вечора. Ці обмеження послаблюються лише під час сезону дощів.

Суперечка про столицю

Найбільші міста австралійського континенту, Мельбурн і Сідней, протягом довгого часу боролися за право називатися столицею держави. Щоб вирішити конфлікт, було створено нове місто, рівновіддалене від Мельбурна та Сіднея. Це спеціально побудоване місто отримало назву Канберра і зараз є столицею Австралії.

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Обов'язкове голосування та перепис населення

Жителі Австралії за законом зобов'язані брати участь у виборах і в національному переписі населення, якщо у них немає поважних причин для звільнення від цього. Невиконання цього обов'язку може призвести до штрафів у розмірі до 20 і 110 австралійських доларів відповідно.

Заходи з охорони навколишнього середовища

Австралія має суворі правила для захисту своєї унікальної екосистеми. Імпорт рослинності, продуктів харчування, хутра, деревини, шкіряних виробів і навіть ґрунту з підошов взуття суворо заборонений, що забезпечує збереження навколишнього середовища країни.

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