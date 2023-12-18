"Ви їли рис?" замість "Як справи?": П'ять фактів про Південну Корею

Південна Корея, країна, що заворожує своїм швидким розвитком та культурною різноманітністю, залишає багато аспектів свого суспільства та історії відкритими для світового сприйняття. Ця країна, що знаходиться на південному сході Азії, має неповторну комбінацію старовинних традицій та сучасних досягнень, які формують її неповторну ідентичність. UAportal підготував п'ять захопливих фактів, які допоможуть краще зрозуміти цю унікальну культуру та історію Південної Кореї.

Нетрадиційні музеї

Південна Корея пишається своїми унікальними музеями, деякі з яких можна вважати досить своєрідними. Візьмемо, наприклад, Poopoo Land, музей, повністю присвячений всьому, що пов'язано з людськими відходами. Тут навіть можна взяти участь у чудових "лайнових вечірках".

Якщо цього недостатньо, є музей Хевудже, що має форму гігантського туалету. Колись це був будинок колишнього мера, який так любив туалети, що перетворив свою резиденцію на музей. До того ж відвідування цього музею є безкоштовним.

Альтернативні привітання

У Південній Кореї замість традиційного "Як справи?" місцеві жителі часто запитують: "Ви їли рис?". Цей унікальний вираз випливає з їхньої турботливої натури та щирої зацікавленості у вашому добробуті.

Оригінальна писемність

Писемність Південної Кореї, хангиль, є елегантним і практичним письмом. Вона була розроблена на основі форм, які утворюють наші губи при вимові окремих літер. До хангиль корейці покладалися на складні китайські ієрогліфи, що для багатьох було складним завданням.

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Суворе поводження з відходами

У Південній Кореї поводження з відходами – це серйозна справа, яка регулюється суворими правилами. Належна сегрегація сміття є дуже важливою, і її недотримання може призвести до штрафів. Щоб дотримуватися цих правил, громадяни повинні використовувати спеціальні пакети для сміття, доступні в магазинах і супермаркетах, і викидати їх у відповідні контейнери.

Значення кольору чорнила

У Південній Кореї вважається культурною традицією ніколи не писати ім'я людини червоним чорнилом. Ця практика просякнута забобонами, оскільки вважається, що це символізує близьку до смерті або вже померлу людину, хоча це може здатися забобонним, ця давня традиція має велике значення в південнокорейській культурі і вважається вкрай недоречною.

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