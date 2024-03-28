Все, що потрібно знати про фольгу: корисні поради для застосування в побуті

UAportal підготував практичні та творчі способи застосування фольги, які можуть спростити повсякденні завдання. Зокрема, цей предмет може бути універсальним інструментом для облаштування дому.

Пральна машина

Кульки з фольги можуть бути корисним доповненням до пральної машини, оскільки вони допомагають запобігти утворенню статичної електрики на одязі. Крім того, використання фольги може підвищити ефективність прання.

Збереження тепла

Щоб затримати тепло в оселі, можна розмістити фольгу за радіаторами, щоб відбивати тепло назад у кімнату, а не дозволяти йому виходити крізь стіни. Цей простий прийом може підвищити ефективність системи опалення та допомогти зменшити рахунки за електроенергію.

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Заточка ножиць

Тупі ножиці можна нагострити за допомогою фольги, склавши її в кілька шарів і прорізаючи ножицями шари. Цей процес дозволяє відновити гостроту лез без використання спеціальних інструментів для заточування.

Збереження їжі теплою

Накриваючи страви фольгою, можна утримати тепло і зберегти страви теплими протягом тривалого часу. Це особливо корисно при подачі їжі на відкритому повітрі або при транспортуванні страв на вечірки чи посиденьки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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