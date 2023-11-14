Речі, що шкодять грошовому притоку: від чого варто позбутися в домі

Езотерики вважають, що існує ряд предметів, які заважають притоку грошей. UAportal ділиться забобонами, які сприяють грошовому благополуччю та багатству.

Усуньте несправність в кранах і сантехніці

Постійне капання з несправного крана або протікання з тріснутої труби виснажує грошову енергію і перешкоджає матеріальному процвітанню. Дуже важливо своєчасно вирішувати будь-які проблеми, пов'язані з сантехнікою.

Підтримання чистоти вікон і дзеркал

Брудне скло перешкоджає потоку багатства і притягує бідність, тоді як чисті вікна і дзеркала притягують позитив і сприяють приходу грошей.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Викиньте старий одяг

Рваний або брудний одяг, навіть якщо його носити вдома, несе негативну енергетику і притягує бідність. Бажано позбутися зношених речей і тих, що викликають неприємні спогади.

Створення простору для добробуту

Позбавлення від непотрібних речей у домі дозволяє енергії багатства увійти всередину. Прибираючи житлове середовище, ви звільняєте місце для матеріального достатку.

Дотримуйтесь чистоти

Пил і бруд, особливо на підвіконнях і в кутах, призводять до застою позитивної енергії. Регулярне прибирання видаляє застарілий бруд та забезпечує залучення грошей.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!