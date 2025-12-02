Смачний шашлик вдома: рецепт приготування
Шашлик вдома, Або готуємо мʼясо в мультіпічці.
Смачно Швидко та Легко ще й економно - що ще треба доя готування вдома - я тестував мультіпіч.
А щоб вдома вдалось так само смачно я додаю трішки хитрощів:
-1кг ошийок
-200г цибулі
-трішки гірчиці, соус ворчестер або соєвий
-сіль, духмяний та чорний перці, -потрошку: підкопчена паприка та молотий кориандр
-олія
мʼясо нарізаю крупним шматком, додаю сіль, спеції та ворчестер, і наверх добре вичавлюю сік з дрібно посіченої цибулі,
Добре масую шматочки і зверху змащую олією - так краще для готування.
Даю постояти пів годинки.
ставлю температуру 200 градусів і повний обдув, поміщаю шматочки так щоб між ними був простір для обдуву і готую до румʼяності з одного боку і потім перевертаю і до румʼяності з іншого боку.
не готуйте довго - найсмачніше коли шматочки соковиті.
Смачно, коли мʼясо маринувалось хочаб ніч.
цибулю потім кроплю оцтом, додаю дрібку цукру та січену зелень - та їм як гарнір, як влітку.
Якщо дуже міцна, то можна замочити у крижаній воді, або залити окропом, і потім замаринувати як ви любите!