Смачний шашлик вдома: рецепт приготування

Шашлик вдома, Або готуємо мʼясо в мультіпічці.

Смачно Швидко та Легко ще й економно - що ще треба доя готування вдома - я тестував мультіпіч.

А щоб вдома вдалось так само смачно я додаю трішки хитрощів:

-1кг ошийок

-200г цибулі

-трішки гірчиці, соус ворчестер або соєвий

-сіль, духмяний та чорний перці, -потрошку: підкопчена паприка та молотий кориандр

-олія

мʼясо нарізаю крупним шматком, додаю сіль, спеції та ворчестер, і наверх добре вичавлюю сік з дрібно посіченої цибулі,

Добре масую шматочки і зверху змащую олією - так краще для готування.

Даю постояти пів годинки.

ставлю температуру 200 градусів і повний обдув, поміщаю шматочки так щоб між ними був простір для обдуву і готую до румʼяності з одного боку і потім перевертаю і до румʼяності з іншого боку.

не готуйте довго - найсмачніше коли шматочки соковиті.

Смачно, коли мʼясо маринувалось хочаб ніч.

цибулю потім кроплю оцтом, додаю дрібку цукру та січену зелень - та їм як гарнір, як влітку.

Якщо дуже міцна, то можна замочити у крижаній воді, або залити окропом, і потім замаринувати як ви любите!