Смачний та корисний сніданок
Бананові оладки без цукру й глютену, збагачені протеїном!
Інгредієнти:
150 г бананів (≈ 2 штуки)
1 велике яйце
30 г шоколадного протеїну
30 г вівсяного борошна
3 г розпушувача
Кориця — на кінчику ножа
Нумо готувати!
Банани розім’яти виделкою до однорідної маси.
Вівсянку змолоти в блендері до стану борошна.
До бананів додати яйце, вівсянку, корицю, розпушувач і шоколадний протеїн. Перемішати.
Легенько нагріти пательню, додати будь-яку рослинну олію (дуже смачно на кокосовій).
Ложкою викласти суміш і посмажити на невеликому вогні з обох боків до готовності — буквально по 2 хвилини!
Подавати з медом або кленовим сиропом. Або, як у моєму випадку:
100 г замороженої вишні
1 чайна ложка меду
2 г крохмалю
Усе змішати, довести до кипіння й проварити хвилину.
Мені ще подобається додавати йогурт чи будь-яке домашнє варення!
Можна спробувати готувати без яйця — тоді потрібно трохи більше протеїну або вівсяного борошна.
Щоб аромат і солодкий смак бананів були виразнішими, їх можна попередньо заморозити й використовувати вже розмороженими.
Експериментуйте й будьте здорові! Як завжди, буду вдячний за вподобайку, а якщо готуєте — виставляйте в сторіс ваші результати!
Смачного! Обійняв.