Смачні сирники для ідеального сніданку
Сирники
Запашна кава
Гарний ранок
Мій рецепт:
300г кисломолочного сиру
1 жовток
25 г цукру - 1 ст. ложка
25 г борошна - 1 ст. з гіркою
Ванільний цукор за бажанням
Змішати сир яйце і цукор виделкою, додати борошно та ще раз перемішати
Викласти на стіл, де вже є борошно
Сформувати "ковбасу", нарізати ножем на "шайби" і за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники
Обсмажити з 2-х сторін до рум’яної скоринки, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по 1 разу з усіх боків уже під кришкою. В останньому випадку, не робіть вироби дуже товстими - вони повинні "просмажитися"
А який у вас ідеальний сніданок? Сирники, яєчня чи щось інше? Діліться в коментарях, з чого починається ваш ранок!