Смачна намазка для бутерброда

Вершкове масло — як у ресторані!

Але вдома. І навіть краще.

Цей рецепт — для тих, хто хоче зробити звичайний хліб незвичайним. Ароматне, насичене, з характером — ну просто любов з першого шматочка.

Інгредієнти:

Вершкове масло кімнатної температури

Копчена грудинка

Зелень (петрушка, кріп або мікс)

Копчена паприка

Сіль

Хліб для подачі

Спосіб приготування:

Нарізаємо зелень — дрібно, але з любов’ю. Додаємо до м’якого масла.

Грудинку нарізаємо кубиками, обсмажуємо до хрумкої скоринки.

Додаємо грудинку разом із ароматною олією з пательні до масла.

Приправляємо сіллю і копченою паприкою.

Все ретельно перемішуємо — і маємо справжню гастрономічну насолоду.

Нарізаємо хліб, намазуємо, насолоджуємось. А краще — ділимось з близькими.

Попередження: зупинитися складно. Бо це дуже смачно.