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Смачна намазка для бутерброда

Алік Мкртчян

Смачна намазка для бутерброда
Смачна намазка для бутерброда

Вершкове масло — як у ресторані! 

Але вдома. І навіть краще.

Цей рецепт — для тих, хто хоче зробити звичайний хліб незвичайним. Ароматне, насичене, з характером — ну просто любов з першого шматочка.

 Інгредієнти:

 Вершкове масло кімнатної температури 

 Копчена грудинка 

 Зелень (петрушка, кріп або мікс)

 Копчена паприка 

 Сіль 

 Хліб для подачі 

 Спосіб приготування:

 Нарізаємо зелень — дрібно, але з любов’ю. Додаємо до м’якого масла.

 Грудинку нарізаємо кубиками, обсмажуємо до хрумкої скоринки.

 Додаємо грудинку разом із ароматною олією з пательні до масла.

 Приправляємо сіллю і копченою паприкою.

 Все ретельно перемішуємо — і маємо справжню гастрономічну насолоду.

 Нарізаємо хліб, намазуємо, насолоджуємось. А краще — ділимось з близькими.

Попередження: зупинитися складно. Бо це дуже смачно. 

Джерело:instagram.com

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