Речі, які ніколи не можна віддавати з дому: народні прикмети

Прибираючи оселю, ми часто викидаємо непотрібні речі. Однак, згідно з давніми народними прикметами, є певні предмети, які ні в якому разі не можна віддавати.

Народні вірування застерігають нас про потенційні наслідки розставання з певними предметами, які мають важливе значення в нашому житті. UAportal розповів про п'ять речей, які, за повір'ями, несуть у собі несприятливу енергетику, якщо їх віддати іншим людям.

1. Предмети, які торкаються голови та волосся

Народні прикмети застерігають від дарування предметів, які контактували з головою та волоссям, таких як фени, резинки, шапки та гребінці. Вважається, що вони зберігають особисту енергетику, тому їх слід тримати в межах власного простору.

2. Гаманці, сумки та барсетки

Все, що пов'язане з грошима, включаючи гаманці та сумочки, вважається забороненим для дарування, навіть близьким знайомим. Згідно з цими повір'ями, передача таких речей іншим може відвернути потік фінансової енергії від первісного власника, що потенційно може принести нещастя.

3. Дзеркала

Дзеркала, які часто розглядаються як відображення нашої власної енергії, мають особливе значення в народних прикметах. Повір'я попереджає, що даруючи його незнайомим чи стороннім людям, можна накликати на себе нещастя. З дзеркалами краще поводитися обережно і не передавати їхню енергетику малознайомим особам.

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4. Подушки, ковдри та постільна білизна

Різні народні повір'я стверджують, що предмети, тісно пов'язані з нашим відпочинком і благополуччям, такі як подушки, ковдри та постільна білизна, з часом мають властивість вбирати нашу особисту енергію.

5. Посуд

Ще одна цікава народна прикмета пов'язана з даруванням посуду та інших предметів кухонного вжитку. Вважається, що передача цих предметів побуту може призвести до фінансових ускладнень як для того, хто дарує, так і для того, хто отримує.

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