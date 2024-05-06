Речі, які ніколи не варто класти на стіл: народні прикмети

Обідній стіл завжди вважався символом домашнього затишку і був пов'язаний з різними забобонами та повір'ями. UAportal дізнався про п'ять предметів, які, згідно з народними повір'ями, ніколи не можна тримати на столі.

Ключі

За деякими повір'ями, ключі символізують перехід в інший світ. Тримаючи їх на столі, ви можете ненавмисно сприяти переходу члена сім'ї в цей "інший світ".

Посуд

Категорично не рекомендується тримати на обідньому столі порожній посуд, оскільки вважається, що це притягує бідність. Щоб запобігти цьому, рекомендується або наповнити тарілку чимось, або просто перевернути її догори дном, якщо прибрати її немає можливості.

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Ножі

Залишати ножі або будь-які гострі предмети на столі, особливо на ніч, вважається поганою практикою. Існує думка, що ніж, залишений на столі, може розірвати гармонійний зв'язок між людьми і потенційно призвести до сварок або суперечок.

Сумки

Принісши сумку з вулиці і поставивши її на обідній стіл, ви можете привнести негативну енергію, накопичену протягом дня, у ваш будинок. Бажано не кидати сумку прямо на стіл. З гігієнічної точки зору, краще виділити для сумки окреме місце, оскільки вона могла торкатися різних поверхонь.

Гроші

Вважається, що якщо залишити гроші, особливо монети, на столі, то це може призвести до фінансових труднощів, а також до розбрату між членами сім'ї або сусідами по кімнаті. Щоб уникнути таких потенційних проблем, краще не класти гроші на обідній стіл.

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