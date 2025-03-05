Вертута з тістом філо та сиром з шпинатом

Ідеальний варіант випічки для будь-якої події.

Інгредієнти:

• Тісто філо – 1 пачка;

• Сир кисломолочний – 250 г;

• Сир твердий – 100 г;

• Шпинат – 100 г;

• Яйце – 1 шт.

Для заливки:

• Яйця – 2 шт;

• Сметана – 100 мл;

• Молоко – 100 мл.

Для змащення:

• Суміш вершкового масла та олії.

Спосіб приготування:

1. Змішати сир кисломолочний, твердий та шпинат. Приправити спеціями за смаком. Додати яйце та перемішати.

2. Для заливки змішати всі інгредієнти вінчиком.

3. Тісто філо розкласти на 4-5 шарів, кожен змащуючи маслом.

4. Викласти начинку і сформувати бублик, як на відео.

5. Викласти в форму, встелену пергаментом.

6. Залити заливкою та посипати кунжутом.

7. Випікати при температурі 170°C протягом 15-20 хв.

Смачного!