Ваша професія за знаком зодіаку у Середньовіччі: в це важко повірити

Важко уявити зараз те, як люди жили у середні віки, адже тоді не було звичних нам елементарних речей, їжі, а більшість працювала власними руками. Водночас астрологи кажуть про те, що за знаком зодіаку можна визначити, ким людина працювала у Середньовіччі.

Це пояснюється тим, що ті, хто народився під різними знаками зодіаку, також будуть по-різному виконувати певні професії, а також мати різні природні навички. Про цю дивовижну аналогію йдеться у матеріалі видання Еska .

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Овен (21 березня-19 квітня) – травник;

Це людина, яка спеціалізувалася на знанні та використанні лікувальних рослин. Його робота включала збір, вирощування, приготування і застосування трав для лікування різних хвороб.

Телець (20 квітня-20 травня) – корчмар;

Він був власником або управителем корчми (також відомої як таверна чи шинок). Корчма була місцем, де мандрівники, місцеві жителі та торговці могли знайти їжу, напої та тимчасовий притулок. Корчми відігравали важливу роль у повсякденному житті середньовічного суспільства

Близнюки (21 травня-20 червня) - колісний майстер

Ця людина була ремісником, який спеціалізувався на виготовленні та ремонті коліс для возів, карет і інших транспортних засобів. Ця професія вимагала високої майстерності в роботі з деревом і металом.

Рак (21 червня-22 липня) – бджоляр;

Бджоляр у Середньовіччі, також відомий як пасічник, був людиною, яка займалася розведенням бджіл та доглядом за ними для отримання меду, воску та інших продуктів бджільництва.

Лев (23 липня-22 серпня) – королівський мечник;

Ця особа була відома своєю майстерністю у виготовленні і підтримці мечів, що використовувалися королем та його військами. Вона володіла високими навичками в обробці металу, а також володіла силою і гідністю, які характеризують представників цього знаку.

Діва (23 серпня-22 вересня) - писар;

Писар займався переписуванням і створенням документів. Це була важлива професія, оскільки писарі забезпечували ведення документації, записували закони, королівські укази, церковні тексти, хроніки та інші важливі записи.

Терези (23 вересня-22 жовтня) – посланець-поштар;

Посланці виконували важливу функцію передавання листів, повідомлень та новин між місцевими мешканцями, селянами та міським населенням. Вісники могли бути також посланцями, що передавали важливі дипломатичні листи від королів.

Скорпіон (23 жовтня-21 листопада) – алхімік;

Така особа була б відома своїми знаннями у глибинних аспектах алхімії та магії, займалася вивченням та експериментами з різними речовинами та есенціями, щоб досягти таємничих цілей. Вона могла б працювати у секретних місцях, де розробляла б практичні аспекти алхімії.

Стрілець (22 листопада-21 грудня) – коваль;

Ця людиа була ремісником, який спеціалізувався на роботі з металом, зокрема залізом. Ковалі відігравали важливу роль у середньовічному суспільстві, забезпечуючи виготовлення та ремонт інструментів, зброї, обладунків, підков, замків, ґрат і багатьох інших предметів.

Козеріг (22 грудня-19 січня) – ювелір;

Ювелір був кваліфікованим працівників із виробництва та обробки дорогоцінних каменів, які використовувалися для прикрас, корон, релігійних об'єктів та інших важливих предметів. Вони працювали у королівських майстернях або монастирських майстернях, здійснюючи високоякісну обробку каменю, що символізувало могутність та владу.

Водолій (20 січня - 18 лютого) - астроном;

Така особа була відома своїми знаннями у галузі астрономії, а також вивчала трансформації природних елементів. Вона володіла багатогранними знаннями про планети та зорі та досліджувала небесні тіла

Риби (з 19 лютого по 20 березня) - лікар;

Така особа б мала глибокі знання про лікарські рослини та їх використання для лікування різних хвороб. Лікар-ботанік досліджував би властивості рослин, збирав би лікарські трави і складав би з них ліки та засоби для покращення здоров'я. Він би використовував свої знання не лише для лікування, а й для попередження захворювань і підтримки загального стану здоров'я серед населення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіака, які накопичують борги та тринькають гроші.

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