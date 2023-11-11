У яких місцях не можна зберігати гроші: прикмети

У фольклорі певні місця в будинку вважаються несприятливими для зберігання грошей. Ці вірування мають на меті захистити накопичене багатство і запобігти будь-яким можливим втратам. UAportal розповідає, з якими місцями варто бути обережними.

Поблизу вхідних дверей

Згідно з повір'ям, якщо зберігати гроші біля вхідних дверей, то вони будуть схильні до того, щоб "покинути" ваш будинок. Кажуть, що відкритий вхід діє як запрошення для грошей піти.

Під матрацом

Згідно з повір'ям, не можна ховати гроші під матрац або подушку. Вважається, що таке розташування перешкоджає зростанню ваших заощаджень замість того, щоб сприяти їх примноженню. Ваші гроші можуть, образно кажучи, "відпочивати", а не примножуватися.

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У скляних банках

Старе повір'я не рекомендує зберігати гроші в трилітрових скляних банках. Езотерики стверджують, що купюри, які зберігаються в таких ємностях, з часом можуть накопичувати негативну енергію і навіть зім'ятися.

Дайте грошам можливість "подихати"

Ще одна прикмета говорить про те, що гроші не можна туго перев'язувати гумками, надмірно складати або скручувати. Згідно з цим забобоном, стискання енергії грошей у будь-якому вигляді чи формі може перешкоджати потоку фінансів і блокувати нові канали багатства.

Ці забобони слугують нагадуванням про необхідність бути уважними до того, де ви зберігаєте свої гроші. Хоча вони можуть не збігатися з раціональними міркуваннями чи науковими доказами, вони дають цікаве уявлення про культурні вірування щодо фінансів. Тож візьміть до уваги ці спостереження, але, зрештою, зробіть власне судження, коли визначатимете найкраще місце для своїх заощаджень.

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