В які дати потрібно пересаджувати розсаду кабачків для найкращого врожаю

Кабачки відомі своєю врожайністю та невибагливістю у догляді, що робить їх популярним вибором для багатьох садівників. Однак важливо розуміти оптимальний час для посіву і те, як доглядати розсаду. UAportal поділився порадами та назвав дати, на які слід звернути увагу.

Пересадка та правильний догляд

Дозрілу та стійку розсаду можна пересаджувати на відкриті грядки після 25 травня. За місячним календарем оптимальними датами для пересадки є 30, 31 травня, а також 1, 2 та 5 червня. Крім того, дуже важливо забезпечити необхідний догляд за саджанцями, що ростуть.

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Приблизно через 2-3 тижні після пересадки слід провести перше підживлення. Вибирайте компост або розведений водою розчин перегною для сприяння здоровому зростанню.

Переваги вирощування розсади

Мабуть, найбільш вагомою перевагою вирощування кабачків із розсади є можливість насолоджуватися більш раннім урожаєм. Вибравши розсадний спосіб вирощування, можна отримати врожай приблизно на 3-4 тижні раніше від запланованого терміну.

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