У чому сила повного місяця: пояснення містичної магії 15-го місячного дня

1 серпня 2023 року Місяць перебуватиме у Водолії і стане потужним Супермісяцем. UAportal підготував для читачів докладне роз'яснення магії, пов'язаної з цим сприятливим 15-м місячним днем.

Символіка дати

Цей місячний день пов'язаний зі знаходженням Місяця у Водолії в точці 3 ° 11 ', що робить його потужним днем, відомим як "Супер місяць". Символи, пов'язані з цією датою, відносяться до розвитку, посилення емоцій, прагнення знань і пригод.

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Сни та їх значення

У 15-й місячний день сни можуть стати більш яскравими та насиченими через підвищену емоційну енергію Супермісяця. Вважається, що сновидіння у цей день мають особливе значення, будучи воротами у підсвідомість та надаючи цінну інформацію та рекомендації.

Запобіжні заходи та рекомендації

Рекомендується пам'ятати про підвищені емоції та імпульсивні вчинки. Щоб максимально ефективно використовувати енергію пригод, краще ризикувати, а не стрімкі стрибки. Крім того, в цей період будьте відкриті для мудрості та розуміння, які дають сни.

Камені та кристали

Кристали, пов'язані з 15-м місячним днем і Місяцем у Водолії, включають місячний камінь, лабрадорит та аквамарин. Вважається, що це каміння посилює інтуїцію, стимулює творчі здібності і сприяє емоційній рівновазі, що робить їх ідеальними супутниками цього потужного дня.

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