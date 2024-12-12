В чому неймовірна користь обліпихи?

Чим корисна обліпиха?

Вітаміни.

Ця ягода лідирує за змістом ефективних антиоксидантів. Містить обліпиха вітаміни А, Н, В1, В2, С, D, Е, В3, В6, В9, PP, К.

Бета-каротин.

Плоди рослини мають насичений червоно-жовтогарячий колір, який обумовлений вмістом природного пігменту – бета-каротину. Цей провітамін сприятливо впливає на роботу потових та сальних залоз.

Понад 20 мікроелементів.

Солі, кальцію, магнію, заліза, натрію та інших мінералів також відповідають за користь обліпихи для організму.

Органічні кислоти.

Щавлева, винна та яблучна кислоти у складі унікальних плодів забезпечують оптимальні умови для процесу травлення.

Пектин.

Цей складний вуглевод, який є неперетравним харчовим волокном, очищає стінки ШКТ від токсинів і шлаків.