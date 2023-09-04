У 19-й місячний день слід подолати власні тіні: гороскоп на 4 вересня

4 вересня 2023 року – 19-й місячний день, Місяць перебуває у знаку Тельця 10°24'. Сила Місяця вважається середньою. Згідно з гороскопом, який підготував UAportal, важливо відзначити, що цей період досить важкий і потенційно небезпечний, його часто називають днем сатани.

Протягом 19-ї місячної доби Місяць вже перебуває в ослабленому стані, що робить його улюбленим часом для чаклунів, які займаються магічними та чорно-магічними практиками. Це день, який несе в собі ризики отруєння, духовного збентеження і розсіяного стану свідомості. У цей час важливо проявляти обережність при зустрічі з новими ідеями або тенденціями, оскільки вони можуть містити в собі загрозу.

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День має значення для духовного і психологічного очищення. Бажано замислитися над своїми вчинками, подумки покаятися, прагнути викорінити брехню, гординю, вплив чужих думок або ілюзій. Крім того, цей день асоціюється з творчістю, символізує людину, яка може протистояти всім труднощам, творця та індивідуаліста.

Рекомендовані камені для 19-го дня: лабрадор, гагат, моріон, хризоліт, уваровіт, зелений гранат.

З огляду на несприятливий характер дня, бажано, якщо дозволяють обставини, залишатися вдома і уникати зайвих виходів у світ. Не рекомендується укладати шлюб у цей день, оскільки це може потенційно скоротити спільне життя подружжя. Крім того, слід з обережністю ставитися до людей у стані алкогольного сп'яніння, оскільки вони можуть становити ризик для здоров'я і благополуччя.

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