Жахливі таємниці та моторошні події: фільми жахів, які варто подивитися

UAportal підготував добірку з найкращих фільмів жахів з 2015 по 2016 роки. Створені талановитими режисерами та акторами, ці фільми зачарували глядачів своїми історіями про терор, виживання та жахливі таємниці.

"Вулиця Монстро, 10"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Драма, жахи, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2016

Головний продюсер: Джей Джей Абрамс

Фільм розповідає моторошну історію жінки на ім'я Мішель, яка прокидається в підземному бункері після загадкової автокатастрофи. У пастці разом із психічно хворим чоловіком на ім'я Говард Мішель дізнається правду про зовнішній світ і жахливі події, що призвели до їхнього ув'язнення.

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"Не дихай"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Кримінал, жахи, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 88 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Сем Реймі

У фільмі "Не дихай" група молодих грабіжників планує своє останнє пограбування сліпого чоловіка, який, за чутками, сховав у своєму будинку величезні статки. Вони не знають, що їхня жертва-інвалід має надзвичайно небезпечну та хитру натуру. Коли вони опиняються в пастці в темному будинку, починається гра, яка з кожною миттю стає дедалі напруженішою і кривавішою.

"Відьма"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Драма, жахи, містика

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 92 хвилини

Рік: 2015

Головний продюсер: Джоді Редмонд

Фільм "Відьма", дія якого відбувається у Новій Англії 17-го століття, розповідає про долю родини, яку вигнали з пуританської плантації і змусили жити біля зловісного лісу. Після неврожаю та таємничого зникнення однієї з дітей родину охоплює параноя та підозри. Темні сили, серед яких є загрозлива відьма, починають вивільняти свою злобу, що призводить до жахливих подій і зловісних наслідків.

"Зелена кімната"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Кримінал, жахи, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Ніл Копп

"Зелена кімната" розгортається навколо жахливої ситуації, коли панк-рок-гурт опиняється у пастці в зеленій кімнаті після того, як став свідком вбивства в неонацистському барі. Безжальні власники бару та їхні послідовники-скінхеди прагнуть знищити будь-які докази злочину, тому учасники гурту змушені боротися за виживання всупереч усім обставинам.

"Мовчання"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, історія

Країна виробництва: США, Тайвань, Мексика, Японія, Італія

Тривалість: 161 хвилина

Рік: 2016

Головний продюсер: Мартін Скорсезе

Фільм "Мовчання" розповідає про історію двох священників, які вирушають до Японії у пошуках свого наставника та з метою поширення католицизму. У країні, де християнство заборонене, а на тих, хто його сповідує, чекають жорстокі переслідування, священники долають підступні труднощі, сповнені таємниць і жорстокості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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