Стійкі рішення проти бур'янів: як забезпечити чистоту на ділянці

Бур'яни заполонили присадибну ділянку? UAportal розповів про підходи до вирішення цієї поширеної проблеми.

Екологічний засіб для боротьби з бур'янами

Замість тягнутися до шкідливих хімічних спреїв, можна приготувати натуральний засіб для боротьби з бур'янами з домашніх інгредієнтів. Розчин з рівних частин білого оцту та води з декількома краплями господарського мила можна розпорошити безпосередньо на бур'яни, щоб знищити їх без шкоди навколишньому середовищу.

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Їстівні бур'яни

Така зелень, як кульбаби, куряча кропива та портулак, є поживними та можуть бути додані до салатів та інших страв. Змінивши погляд на рослини, можна перетворити їх з подразника на безкоштовний і корисний додаток до домашніх страв.

Мульчування бур'янами

Замість того, щоб утилізувати вирвану траву, можна використовувати її як природну мульчу на грядках. Просто покладіть вирвані рослини на поверхню ґрунту, щоб уникнути бур'янів.

Це допоможе утримати вологу, і в майбутньому і додасть поживні речовини назад у ґрунт, коли бур'яни розкладатимуться. Цей метод органічного мульчування зменшує потребу в покупній мульчі та сприяє зростанню здоровіших і витриваліших рослин.

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