Вправи для ідеального преса: як отримати шість кубиків вдома

У сучасному світі, що швидко змінюється, люди постійно шукають способи спростити своє життя і зробити завдання більш здійсненними. UAportal підготував список вправ, які допоможуть вам досягти ідеального преса.

Планка

Планка – це відмінна вправа, яка спрямована на основні м'язи, включаючи прямий м'яз живота, поперечний м'яз живота та косі м'язи. Щоб виконати планку, почніть з позиції віджимань, але замість того, щоб опускати тіло, тримайте його на прямій лінії, упираючись ліктями в підлогу. Утримуйте своє тіло у напруженому стані та зберігайте позу якомога довше.

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Планка – відмінна вправа, тому що її можна виконувати в будь-якому місці, і для цього не потрібне жодне обладнання. Крім того, вона опрацьовує кілька м'язів тіла, що дозволяє ефективно використати час.

Скручування

Скручування – це ще одна ефективна вправа, яка спрямована на косі м'язи, прямий м'яз живота та поперечний м'яз живота. Щоб виконати скручування, сядьте на підлогу, зігнувши коліна та поставивши стопи на підлогу. Злегка відхиліться назад і підніміть ноги від землі. Візьміть гирю або м'яч в одну руки і скручуйте тулуб праворуч, потім ліворуч, зберігаючи напружене тіло.

Скручування – це ефективна вправа, оскільки вона спрямована на косі м'язи, які часто не беруться до уваги при виконанні традиційних вправ на прес. Крім того, його можна виконувати вдома або у тренажерному залі з мінімальним обладнанням.

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Велосипед

Велосипед – це класична вправа, яка спрямована на прямий м'яз живота та косі м'язи. Щоб виконати вправу "Велосипед", ляжте на спину, руки за головою, коліна зігнуті. Підніміть плечі від землі та підведіть правий лікоть до лівого коліна, випрямляючи праву ногу. Потім поміняйте сторони та підтягніть лівий лікоть до правого коліна, випрямляючи ліву ногу.

Велосипед – відмінна вправа, оскільки вона спрямована на опрацювання кількох основних м'язів і водночас опрацьовує ноги. Крім того, його можна виконувати вдома без будь-якого обладнання.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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