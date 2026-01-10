Вживання яблучного оцту: в чому небезпека

Яблучний оцет тисячоліттями вважався цілющим засобом. У давнину його використовували для лікування кашлю та інфекцій. Сьогодні його радять застосовувати як засіб для схуднення, проти кислотного рефлюксу та для контролю рівня цукру в крові. Розберемося, які корисні властивості мають наукові підтвердження і коли оцет може бути небезпечним.

ПОХОДЖЕННЯ, СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Яблучний оцет — це двічі ферментований яблучний сік. У процесі ферментації утворюється оцтова кислота, яка, як вважається, має низку корисних для здоров'я властивостей.

Такий оцет виготовляється шляхом змішування подрібнених яблук з дріжджами, цукром або іншими вуглеводами. За декілька тижнів природні бактерії та дріжджі ферментують сік, перетворюючи вуглеводи на алкоголь. Другий процес ферментації перетворює алкоголь на оцтову кислоту.

Сирий яблучний оцет містить:

оцтову кислоту, яка вбиває шкідливі бактерії (в оцті приблизно 5–6% оцтової кислоти)

натуральні пробіотики (корисні бактерії), які поліпшують роботу імунної системи та здоров'я кишечника

антиоксиданти — природні речовини, які запобігають пошкодженню клітин організму

У маркетах продають як пастеризований, так і сирий яблучний оцет. Для оздоровчих цілей використовують сирий яблучний оцет. Його каламутний осад містить більше природних бактерій і дріжджів.

ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ

Результати деяких досліджень демонструють, що яблучний оцет позитивно впливає на здоров'я. Але більшість з них є невеликими та потребують подальших експериментів для підтвердження їхніх висновків. Тому можна говорити про ймовірні переваги яблучного оцту.

1. Знижує рівень цукру в крові

При діабеті 2 типу клітини організму не можуть нормально засвоювати цукор (глюкозу) зі споживаної їжі. Аналіз досліджень демонструє, що яблучний оцет здатен знижувати рівень глюкози в плазмі крові натщесерце, якщо його вживати разом з їжею, багатою на складні вуглеводи. Це відбувається завдяки уповільненню проходження їжі зі шлунка до тонкої кишки (випорожнення шлунка) і засвоєння молекул глюкози. Це також сприяє схудненню, зокрема, зменшенню кількості абдомінального жиру.

Отже, яблучний оцет може трохи знизити рівень глюкози, але цього недостатньо для її стабільно нормального рівня. Для профілактики або контролю діабету важливо дотримуватися здорового харчування та плану фізичних вправ. Людям, які приймають препарати для зниження рівня цукру в крові, перед регулярним споживанням яблучного оцту варто проконсультуватися з лікарем.

2. Знижує рівень холестерину

Цей же мета-аналіз досліджень свідчить, що яблучний оцет знижує загальний рівень холестерину і тригліцеридів (жирів, що містяться в крові), одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ). Цей ефект більш виражений у людей з діабетом другого типу. Однак для повного розуміння ролі яблучного оцту в регулюванні рівня холестерину необхідні масштабніші дослідження.

3. Сприяє схудненню

Колись дослідники вважали, що оцтова кислота допомагає спалити більше жиру і змінити гормони, що стимулюють апетит. Зараз це вже не вважається правдою. Однак систематичний огляд досліджень показує, що яблучний оцет допомагає довше залишатися ситим, зокрема стримує бажання перекусити протягом приблизно двох годин після їди. Інше дослідження, в якому взяли участь 120 підлітків і молодих людей з надмірною вагою та ожирінням, засвідчило, що яблучний оцет сприяє зниженню ваги та індексу маси тіла (ІМТ). Проте не варто розраховувати, що лише яблучний оцет допоможе схуднути. Доказів щодо його довгострокових переваг у пригніченні апетиту немає.

4. Поліпшує функціональну спроможність імунної системи

Як ферментований продукт яблучний оцет насичений природними пробіотиками, які сприяють кращому балансу мікробіоти кишечника та модерують імунітет.

5. Запобігає пошкодженню клітин

Антиоксиданти в яблучному оцті захищають клітини від вільних радикалів, що здатні пошкоджувати молекули, сприяючи передчасному старінню, запаленням та розвитку серцево-судинних, онкологічних, неврологічних захворювань.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Яблучний оцет має високу кислотність. Вона може руйнувати зубну емаль, що є захисним шаром на зовнішній поверхні зубів. Оцтова кислота в чистому, нерозбавленому яблучному оцті також здатна спричинити опік стравоходу. Щоб запобігти цьому, рекомендовано розбавити яблучний оцет, додавши його столову ложку до чашки теплої води.

До інших можливих побічних ефектів належать:

Зниження рівня калію. Яблучний оцет впливає на рівень калію. Тому його не слід вживати при гіпокаліємії (низькому рівні калію), бо це погіршить стан.

Взаємодія з ліками: інсулін, діуретики (сечогінні препарати), проносні засоби та певні ліки проти гіпертензії (високого кров'яного тиску).

Нудота і блювота. Деякі люди не переносять смак і кислотність яблучного оцту. Якщо від оцту стає погано, не варто його вживати.

При гастропарезі (розлад, який ускладнює проходження їжі через травний тракт): яблучний оцет уповільнює випорожнення шлунка.

Потрібно тримати чистий яблучний оцет якнайдалі від дітей, щоб вони не могли його випити або нанести на шкіру, що може спричинити опік.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

За наявними даними, яблучний оцет у невеликих кількостях є безпечним для більшості людей. Однак він не затверджений для лікування будь-яких захворювань.

Якщо цікавлять його потенційні переваги, можна почати з вживання декількох крапель оцту, змішаних з водою. За бажанням збільшувати дозу, але вона має становити не більш як дві столові ложки на день.

Також можна додавати столову ложку яблучного оцту в теплий чай, щоб пом'якшити його смак, або додати трохи оцту до улюбленого соусу, заправки для салату або маринаду, що надасть їм пікантності.

Оцет добре використовувати для консервування та маринування. Його кислотність вбиває бактерії, що спричиняють псування продуктів.

Варто пам’ятати, що яблучний оцет не є чудодійним засобом і не замінює здорове харчування. Його корисні властивості до кінця не досліджені, тож перед вживанням важливо проконсультуватися з лікарем.