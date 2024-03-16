Ультрафільтрація чи зворотній осмос: як краще очищати воду

UAportal порівняв два популярні методи очищення води – ультрафільтрацію та зворотний осмос з погляду ефективності, використання енергії, утворення стічних вод, технічного обслуговування. Дізнайтеся, що варто знати при виборі.

Ефективність фільтрації

Ультрафільтрація – це процес, який використовує напівпроникну мембрану для відділення частинок і домішок від води. Він ефективний для видалення великих речовин, таких як бактерії та деякі віруси. З іншого боку, зворотний осмос є більш комплексним процесом, який використовує тоншу мембрану, ефективно видаляючи з води розчинені солі та мінерали.

Використання енергії

Ультрафільтрація потребує менше енергії, оскільки вона працює за нижчого тиску і видаляє переважно більші частинки. Зворотний осмос використовує значно більше електроенергії через вищий тиск, необхідний для проштовхування води через щільно упаковану мембрану.

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Виробництво стічних вод

З погляду утворення стічних вод, ультрафільтрація генерує менше порівняно зі зворотним осмосом. Процес призводить до більшого обсягу відходів через відторгнення розчинених солей і мінералів.

Технічне обслуговування та термін служби

Мембрани для ультрафільтрації зазвичай мають довший термін служби та потребують рідшої заміни. Це може призвести до зниження витрат на технічне обслуговування і скорочення часу простою.

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