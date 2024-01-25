Дивовижні блокбастери, які варто подивитися кожному

Приготуйтеся відчути адреналін, що виплескується в крові від найкращих бойовиків 2008-2015 років. UAportal підготував добірку з п'яти гостросюжетних блокбастерів, які підкорили глядачів своїм екшеном.

"Темний лицар"

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Жанр: Бойовик, кримінал, драма, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 152 хвилини

Рік: 2008

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Фільм заглиблюється в такі теми, як героїзм, мораль і сутність зла. Поки Бетмен намагається підтримувати порядок і справедливість, Джокер виявляє найтемніші аспекти людської натури, кидаючи виклик етичному кодексу Бетмена і змушуючи його протистояти власним страхам і внутрішнім демонам. За допомогою таких союзників, як Харві Дент і комісар Гордон, Бетмен повинен пробратися крізь павутиння обману і зради, щоб захистити Ґотем-Сіті від подальшого занурення в хаос.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика, трилер

Країна виробництва: Австралія, США

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Джордж Міллер

Дія фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" розгортається в постапокаліптичній пустелі, де Макс Рокатанський зустрічається з Фуріосою, лідером повстанців. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб втекти від тиранічного воєначальника і знайти свободу в легендарному оазисі.

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"Джон Вік"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США, Великобританія, Китай

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2014

Головний продюсер: Василь Іваник

Фільм розповідає про те, як Джон Вік, кілер у відставці, полює на людину, відповідальну за вбивство його собаки, що була останнім подарунком від його покійної дружини. Без відома винуватців, вони вивільнили безжальну силу помсти. Коли Джон вирушає на пошуки помсти, він стикається з грізними супротивниками і мандрує кримінальним світом, де нікому не можна довіряти.

"Месники"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 143 хвилини

Рік: 2012

Головний продюсер: Кевін Файгі

Месники, команда надзвичайних людей, збирається разом, коли Локі, древній і жадібний до влади бог, спускається на Землю з брудними намірами. Усвідомлюючи, що поодинці їм не встояти проти такого грізного ворога, Месники відкидають свої суперечності та об'єднуються під керівництвом Ніка Ф'юрі, щоб захистити світ.

"Місія неможлива: Протокол Фантом"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, трилер

Країна виробництва: США, Об'єднані Арабські Емірати, Чехія

Тривалість: 133 хвилини

Рік: 2011

Головний продюсер: Том Круз

Сюжет починається з руйнівного вибуху в Кремлі, який призводить до того, що вся команда IMF, включно з Ітаном Хантом, виявляється причетною до нападу. Після того, як їхнє агентство було дезавуйоване і дискредитоване, Хант і його команда – включаючи агента Бенджі Данна, аналітика Джейн Картер і досвідченого польового агента Вільяма Брандта – повинні працювати без будь-якої підтримки і прикриття, щоб очистити своє ім'я і запобігти глобальній катастрофі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу.

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