'Удари можуть бути будь-якої миті': астролог назвав найнебезпечніші дні для України в серпні

Росія у серпні 2023 року може посилено атакувати Україну ракетами, особливо небезпечний період пов'язаний із поверненням Марса. Транзитний Марс у поєднанні з натальним буде в силі до 25 серпня, тому ігнорувати загрози не можна.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. "Крім того, Марс транзитний у поєднанні та з прогресивним Меркурієм. Виходить ціла група з'єднань з Марсом у двох динамічних методах прогнозу. Це небезпечні аспекти, вони можуть давати несподівані удари. Що й сталося у Чернігові 19 серпня", – наголосив астролог.

Він додав, що всі дні до 25 серпня досить небезпечні. Раптові ракетні удари можуть бути будь-де, тому варто уникати публічних заходів і місць скупчення людей.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.