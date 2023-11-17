Вчимося відмовляти: 5 простих порад, як встановити межі

Вміння ввічливо і наполегливо відмовляти – це важлива навичка, яка дає людині можливість встановлювати межі і визначати пріоритети свого життя. UAportal підготував декілька порад, що допоможуть сказати "ні".

Відмовте ввічливо

Коли ви вчитеся говорити "ні", важливо робити це ввічливо. Слід використовувати коректні формулювання, а також подякувати людині за її пропозицію чи запрошення. Наприклад, можна сказати: "Дякую, що подумали про мене, але зараз я не можу прийняти ваше запрошення". Будучи ввічливим, можна зберегти позитивні стосунки.

Назвіть причину

Ще один простий спосіб сказати "ні" – це пояснити причину відмови.Так можна досягти кращого розуміння того, чому прохання не може бути прийняте. Наприклад: "Цього разу я не можу вам допомогти, оскільки вже маю попередні зобов'язання".

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Запропонуйте альтернативу

Якщо ви не можете відповісти "так" на конкретний запит, можна запропонувати альтернативу. Це демонструє готовність допомогти в інший спосіб. Наприклад: "Я не зможу прийти на захід, але як щодо того, щоб допомогти вам прорекламувати його через соціальні мережі?".

Будьте наполегливими

Коли ви говорите "ні", важливо бути рішучим і наполегливим. Рішення має бути чітко сформульоване, без жодних сумнівів. Наприклад: "Я вдячний за пропозицію, але, на жаль, змушений відмовитися". Ясність і прямота допомагають людині зрозуміти остаточність рішення.

Практика самодопомоги

Навчитися казати "ні" означає поставити на перше місце особисті інтереси. Слід визнавати і поважати межі, не відчувати провини за відмову у проханнях, які перевантажують або викликають стрес. Важливо дбати про себе і забезпечувати задоволення особистих потреб.

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