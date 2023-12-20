У трьох знаків зодіаку здійсняться бажання: Гороскоп до Нового року

UAportal підготував гороскоп для Овна, Тельця та Близнюків на другу половину грудня. Дізнайтеся, як ці три знаки зодіаку здійснять бажання.

Овен

З наближенням кінця року Овни помітять, що їхні бажання починають здійснюватися. У другій половині грудня очікують сприятливі можливості для реалізації мрій. Цей період ідеально підходить для встановлення цілей і зосередження на тому, що ви дійсно хочете.

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Телець

Тільці, у другій половині грудня зірки налаштовані на те, щоб допомогти вам здійснити ваші бажання. Чітко уявіть, чого ви хочете, і робіть свідомі кроки на шляху до цього. Енергія довкола вас сприятлива для прояву.

Близнюки

Близнюки, друга половина грудня – сприятливий час здійснення бажань. Цей період спонукатиме вас до активних дій та реалізації своїх мрій. Скористайтеся творчою енергетикою, що оточує ваше життя.

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