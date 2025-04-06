Сирна паска: дуже ароматна із багатим смаком

Цього року я вирішив приготувати не просто класичну паску, а з кисломолочним сиром — ароматну та з багатим смаком. Кажуть, вона довго залишається вологою, але її хочеться розрізати ще теплою і з’їсти одразу.

3 пасочки діаметром 14-15 см:

250 г молока

20 г свіжих дріжджів

200 г цукру + 10 г ванільного

1 ціле яйце + 3 жовтки в тісто

200 г кисломолочного сиру 9%

650 г борошна (білок 13%+)

120 г масла 82,5%

180 г родзинок

цедра 1 лимона

Для горіхової глазурі:

2 білки

100 г лісових горіхів

140 г цукру

40 г кукурудзяного крохмалю

Змішую: тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор, яйця, кисломолочний сир та борошно. Замішую тісто й даю йому постояти пів години. Потім вмішую холодне вершкове масло й цедру лимона. Добре вимішую. Накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на 2 години, поки добре підніметься.

Тісто може бути досить ніжним. Не думаю, що варто додавати більше борошна, але саме борошно обирайте перевірене і якісне — для випічки.

Ділю тісто на 4 частини, розкачую шар, розплющую руками. У середину кладу попередньо бланшовані або замочені в коньяку родзинки. Згортаю в кульку, ставлю у змащену олією форму, даю добре підійти в теплому місці. Будь-яку форму для паски я наповнюю на 1/4 і завжди даю добре підійти. Наприклад, у духовці із сотейником окропу буде якраз добре.

Окремо готую горіхову глазур: подрібнюю лісовий горіх майже до стану борошна, додаю інші інгредієнти й за допомогою кондитерського мішка висаджую глазур на верхівку пасочки, коли вона підійшла.

Ставлю у заздалегідь розігріту духовку: спочатку на 170 °C — 10 хв, потім на 160 °C — ще 25 хвилин.

Виймаю, накриваю рушником і даю охолонути. Зверху ще можна зробити прикраси з тіста, але мені дуже подобається з солодшою глазур’ю.

Обіймаю. Смачного!