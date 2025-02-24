Курча тапака або табака: обов'язково приготуйте

Страви з курки поширені в усьому світі: соковите м’ясо швидко готується й легко вбирає спеції! Тому можна легко здивувати рідних чимось смачним, використовуючи лише кілька кулінарних прийомів.

Знадобиться:

курча 600–650 г

пів лимона

сванська сіль

3–5 зубчиків часнику

гострий перець

рослинна олія

20 г масла

На гарнір:

огірок, червона цибуля, томат, кінза чи петрушка

Розрізаю курча по грудці, зрізаю маленький сегмент крилець і гузку (або можна залишити, вирізавши тільки залозу). Розкриваю тушку й трохи відбиваю, особливо по суглобах, щоб зробити її пласкою.

Натираю Сванською сіллю, вичавлюю трохи менше ніж пів лимона й залишаю просолюватися на кілька годин або на ніч.

Сванська сіль — універсальна приправа для багатьох страв. Зазвичай містить сіль, уцхо-сунелі, сухий часник, насіння кропу, коріандр, червоний перець, кмин, а іноді й імеретинський шафран.

Окремо готую часникову приправу. Подрібнюю 3–5 зубчиків часнику разом із середньо-гострим перцем, додаю 30–35 г олії та пів чайної ложки Сванської солі, усе добре перемішую. Також можна додати пажитник або замінити перець на паприку.

Розігріваю пательню з олією, викладаю курча шкіркою вниз, накриваю шматком пергаменту й ставлю зверху прес (можна використати просто сотейник з водою ). Смажу на середньому вогні по 5-6 хвилин з кожного боку, поки курча не підрум’яниться.

Зменшую вогонь до мінімуму (приблизно на 2-ку), знімаю прес і змащую курку половиною часникової суміші з одного боку, перевертаю, змащую з іншого. Для зручності краще використовувати кулінарний пензлик. Додаю за бажанням шматочок вершкового масла й знову притискаю пресом. Томлю на слабкому вогні ще по 2 хвилини з кожного боку. Готово!

На гарнір мені подобається нарізати свіжі овочі з червоною цибулею, збризнутою залишками лимонного соку та гілочками кінзи.

Смачного!

Якщо курча більше ніж 650 г, збільште час обсмажування на 1–2 хв для кожного етапу.