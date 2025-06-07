Квіти акації в клярі: цікава смачна страва

Куштували квіти акації?

Смаколик з дитинства і смаковий досвід сьогодні.

Обирати треба молоді суцвіття, які на кінчиках, можливо, тільки-но розпускаються. Збирати також краще вранці та після дощу — щоб не було багато пилу!

Для кляру:

1 яйце

50 г сметани

60 г води

70 г борошна

30 г кукурудзяного крохмалю

40 г цукру

цедра лимона

мед

Квіти перебираю і легенько промиваю. Ті, які не промиті, але були чистими — смакували ще краще, бо нектар та аромат зберігалися краще.

Тісто має бути досить рідким — майже як на млинці за консистенцією. Все змішую і доводжу до однорідної маси. Рідке тісто лише покриває квіти і не перетворюється на жирний "оладок". Замість води можна взяти пиво чи газовану воду — це спрацює як розпушувач.

Квіти вмочую у кляр, даю трохи стекти й кладу на розігріту пательню з олією. Смажу на середньому вогні з обох боків до хрумкої, рум’яної скоринки.

Полийте медом — і буде вам щастя!

На смак нагадує бабусині оладки, можливо, з нотками кабачка. Вони мають легкий квітковий аромат і довгий післясмак.

Смачного!